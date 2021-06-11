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Путин подписал указ о присвоении курскому аэропорту имени авиаконструктора Гуревича

Михаил Гуревич в годы Великой Отечественной войны участвовал в создании опытных самолетов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал в пятницу указ о присвоении курскому международному аэропорту имени советского инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Курск (Восточный) имя М. И. Гуревича", - говорится в документе.

Михаил Иосифович Гуревич (1893-1976) - советский инженер-авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий. Вместе с авиаконструктором Артемом Микояном он создал истребитель МиГ-1 ("Микоян и Гуревич"), а затем его модификацию МиГ-3. В годы Великой Отечественной войны участвовал в создании опытных самолетов, после войны - в разработке скоростных и сверхзвуковых фронтовых истребителей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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