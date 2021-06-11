В мире впервые с начала марта выявили менее 3 млн заразившихся коронавирусом за неделю

В Индии на этой неделе впервые с апреля стали выявлять менее 100 тыс. инфицированных в сутки, но это все еще самый высокий показатель в мире. За последние семь дней в стране зарегистрировали 700 тыс. новых случаев заражения, на 150 тыс. меньше, чем за предыдущие.

Меньше 3 млн заболевших на планете за неделю выявили впервые с начала марта, а еще в начале мая число подтверждаемых за семь дней случаев достигало 6 млн.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние семь дней возросло на 2,6 млн. Это почти на 20% меньше, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС.

В Бразилии темпы распространения инфекции остаются стабильно высокими с конца февраля. За неделю власти отчитались о 410 тыс. заразившихся, это примерно столько же, сколько за прошлый аналогичный период.

В Аргентине заболеваемость достигла максимума на предыдущей неделе, а на этой снизилась сразу на 20%. Тем не менее в республике подтверждают более 25 тыс. случаев заражения ежедневно.

В Колумбии, напротив, за последние семь дней выявили максимальные с начала пандемии 177 тыс. инфицированных. В прошлую пятницу, 4 июля, в стране зарегистрировали самый большой прирост числа заболевших за сутки - свыше 30 тыс.

Минимумы

Заболеваемость в большинстве европейских стран опустилась до прошлогодних минимумов. Исключением стала Великобритания, где по сравнению с концом предыдущей недели она выросла сразу втрое, превысив 7,5 тыс. случаев в сутки.

При этом во Франции сейчас в день регистрируют 5 тыс. заразившихся, в Испании - менее 4 тыс., в Германии - 2,4 тыс., а в Италии - 2 тыс.

В Турции, где весной произошла серьезная вспышка коронавирусной инфекции, распространение нового вируса продолжает замедляться: за неделю его темпы сократились с 7,2 тыс. до 6 тыс. случаев в сутки - уровня января.

Смертность

На фоне серьезного спада заболеваемости заметно снизились и показатели смертности: впервые с конца марта за семь дней в мире зарегистрировали менее 70 тыс. летальных исходов от новой инфекции - 68,7 тыс. При этом летальность заболевания вновь превысила 2,1%.

Треть всех умерших за неделю пришлась на Индию, где зафиксировали 22,4 тыс. смертей. В четверг в стране сообщили сразу о 6,1 тыс. летальных исходов за один день, что стало новым максимумом за пандемию, однако это связано с уточнением количества смертей правительством штата Бихар.

В ряде стран Латинской Америки, в отличие от остального мира, смертность растет. В Аргентине на этой неделе в среднем умирали около 600 заболевших в сутки, а дважды показатель превышал 700. В Колумбии регистрировали примерно 550 летальных исходов в день, такого числа умерших в стране не было за все время пандемии. В Мексике, где с середины мая сообщали менее чем о 100 смертях в сутки, на этой неделе их количество увеличилось почти вдвое.