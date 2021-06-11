Кабмин будет определять здания, где необходимы автоматические системы защиты от пожаров

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство получило полномочия определять объекты, на которых в обязательном порядке должны быть установлены автоматические системы противопожарной защиты. Это следует из закона "О внесении изменений в федеральный закон "О пожарной безопасности", который подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из закона, теперь к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся "разработка утверждаемых правительством РФ нормативных правовых актов, <…> определяющих требования к оснащению объектов защиты <…> автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". Речь идет о зданиях, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правительство само будет определять, в каких зданиях в зависимости от их вида и рода деятельности должны быть установлены автоматические системы защиты от пожаров.

Кроме того, МЧС России наделяется полномочиями по аттестации физических лиц, имеющих право проектировать системы противопожарной защиты в эксплуатируемых зданиях. Эта процедура должна проводиться бесплатно и не реже, чем раз в пять лет. Отдельно закон оговаривает нюансы выдачи лицензий.

Закон вступает в силу через полгода после его опубликования, кроме части о разработке требований пожарной безопасности, которая вступит в силу со дня опубликования.