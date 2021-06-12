Mail.ru Group представила постеры городов ко Дню России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Медиапроекты Mail.ru Group ко Дню России создали карту страны в постерах и собрали плакаты для городов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что российские художники создали арт-визитки для 37 городов России. "Так компания хочет привлечь внимание к локальному туризму и рассказать о талантливых иллюстраторах", - поясняется в пресс-релизе.

Кликнув на город, можно увидеть плакат, узнать больше о смысле, который вкладывал автор и послушать музыку, отражающую настроение места.

Уточняется, что единственное требование, которое стояло перед авторами, - в плакате должен отражаться город и его особенности. В основе композиции постера могли быть сюжеты фильмов или книг, иллюстрация строчек из популярной песни или достопримечательности. Например, Махачкала - это вкусная еда и добрые люди, Петербург символизируют ветер и вода и так далее.

В проекте участвовали иллюстраторы со всей страны: для этого нужно было заполнить анкету. Среди участников: художники Илья Кутобой, Наташа Джола, райтер Саша Skea, арт-группа "Город Устинов" и дизайнер Антон Осенний (творческий кластер "Октава"). "При выборе команда креативной лаборатории Mail Prod оценивала опыт работы с типографией, стиль, глубину портфолио авторов", - отмечается в пресс-релизе.

Добавляется, что для каждого города музыкальный редактор "Афиши Daily" Николай Овчинников собирал плейлисты с музыкой, которая соответствует духу и атмосфере города. В основе - локальные музыканты и диджеи. "Таким образом, помимо плаката, на странице города будет еще его музыкальная тема", - поясняется в пресс-релизе.