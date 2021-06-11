В Пензенской области ввели запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным газом, в том числе зажигалок и баллончиков, введен в Пензенской области. Соответствующее решение приняли в пятницу на сессии депутаты заксобрания региона.

"За - 28 депутатов, против - один, решение принимается большинством голосов", - сказал спикер заксобрания Валерий Лидин.

По словам старшего помощника прокурора Пензенской области Надежды Зубковой, статистика свидетельствует о росте случаев так называемого сниффинга, то есть вдыхания паров сжиженного газа, среди подростков. Подобный случай был выявлен и в Пензенской области.

Закон предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок, которые содержат контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также газовых баллонов любой емкости. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, после его принятия необходимо внести коррективы в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях, где будет установлены размеры штрафов за нарушение запрета.

Аналогичные законы ранее были приняты более чем в 10 регионах, в том числе в Москве, Ленинградской, Оренбургской, Саратовской областях, Башкирии, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.