Матвиенко рассчитывает, что Ливадийский форум в 2022 году пройдет в очной форме

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Международный Ливадийский форум в Крыму в 2022 году может пройти в очном формате благодаря скорой победе над коронавирусом и формированию коллективного иммунитета. Об этом в пятницу в ходе видеообращения к участникам фестиваля "Великое русское слово" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, что в ближайшее время мы победим коронавирус в стране, сформируем наш коллективный иммунитет, прежде всего, за счет активной вакцинации, и в следующем 2022 году у нас будут все основания в Крыму, на берегу Черного моря, в начале июня по традиции вновь провести фестиваль "Великое русское слово" и международный Ливадийский форум, провести вместе", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что многие годы фестиваль и форум дополняли и усиливали друг друга. Из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы были вынуждены перенести форум.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой государственного совета Республики Крым и совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.