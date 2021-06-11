Прокуратура добилась признания живым 79-летнего москвича, ошибочно зачисленного в умершие

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Столичная прокуратура добилась аннулирования решения о признании умершим 79-летнего пенсионера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

Прокуратура Зеленоградского административного округа провела проверку по заявлению москвички о нарушении прав ее пожилого отца. 79-летний пенсионер ошибочно был признан умершим, о чем была внесена актовая запись и родственникам выдано свидетельство о смерти.

"Прокурор Зеленоградского административного округа в интересах 79-летнего мужчины, который в силу состояния здоровья не может самостоятельно защищать свои права, направил в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, об аннулировании актовой записи о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требование прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению.