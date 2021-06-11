Воздушные шары в центре Петербурга будут оповещать о результате матчей Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Воздушные шары с результатами петербургских матчей чемпионата Европы по футболу будут вывешивать на стрелке Васильевского острова после каждой игры, чтобы оповестить гуляющих в центре города о ходе турнира. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"После каждой игры на стрелке Васильевского острова будут подниматься шары с указанием счета прошедшего матча, чтобы их видели гуляющие по городу", - сказал Корнеев.

Два надувных шара почти 3 м диаметром будут размещаться около Ростральных колонн. Со стороны акватории Невы на каждом шаре будет виден флаг страны сборной, принимавшей участие в матче, и соответствующий счет. Обратную сторону украсит современная символика Санкт-Петербурга - бирюзовое солнце, отсылающее к северным широтам и полярной ночи, и стилизованные достопримечательности.

Санкт-Петербург среди городов, принимающих Евро-2020, оказался вторым по количеству матчей. Он примет семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.