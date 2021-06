The New York Times получила Пулитцеровскую премию за служение обществу

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Газета The New York Times удостоилась Пулитцеровской премии в одной из наиболее престижных номинаций - за служение обществу - за материалы, посвященные пандемии коронавируса. Лауреаты премии были объявлены в пятницу в ходе онлайн-трансляции.

The New York Times - газета, которая в прошлом году, помимо репортажей о пандемии коронавируса, сообщила, например, о том, что российские спецслужбы якобы награждали талибов (движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность в России запрещена) за убийство американских солдат. Эта история была использована для давления на бывшего президента США Дональда Трампа в ходе выборов в прошлом году, когда либеральная пресса, в том числе сама The New York Times, регулярно требовала от бывшего главы Белого дома ответа, какие меры будут приняты в отношении Москвы. Уже весной 2021 года новая администрация Джо Байдена сочла, что имеющихся данных недостаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы относительно существования таких наград и не стала использовать данную историю для предлога при введении очередных санкций против РФ.

The New York Times также получила Пулитцеровскую премию за лучшие критические статьи благодаря работе Уэсли Морриса. В своих заметках в газете он освещал различные темы, однако часто сосредоточивался на проблематике расового неравенства в США.

Пулитцеровская премия ежегодно вручается в Нью-Йорке, однако в этом году сопровождающие ее мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Как планируется, прием для лауреатов состоится осенью этого года.