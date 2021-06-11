Сотрудники Центра им. Чумакова удостоены госнаград за разработку вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Центра им. М. П. Чумакова, в котором разработали вакцину "Ковивак" от коронавирусной инфекции, государственными наградами. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

За активное участие в создании и производстве вакцины орденом Пирогова награждена руководитель направления по качеству и инновационным разработкам центра Александра Синюгина, орденом Почета отмечена руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Екатерина Кордубан. Также группа сотрудников центра награждена медалью Луки Крымского.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).