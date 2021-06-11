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Мишустин наградил грамотой первую женщину в составе Высшего совета РПЦ

Руководителя правового управления Московской патриархии РПЦ игумению Ксению наградили за вклад в совершенствование правовых отношений между церковью и государством

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин наградил почетной грамотой руководителя правового управления Московской патриархии Русской православной церкви игумению Ксению (Чернегу) за вклад в совершенствование правовых отношений между церковью и государством, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в совершенствование законодательства в сфере государственно-конфессиональных отношений наградить почетной грамотой правительства РФ Чернегу Оксану Александровну (игумению Ксению)", - говорится распоряжении правительства РФ.

Игумения Ксения с 2003 занимала должности профессора кафедр в Академии труда и социальных отношений, Московской академии экономики и права и Православного института св. Иоанна Богослова (Российский православный университет - прим. ТАСС). С 2010 года стала руководителем юридической службы Московской патриархии.

В 2013 году пострижена в монашество и назначена игуменией возрожденного Алексеевского женского монастыря.

В августе прошлого года решением Священного синода она была включена в Высший церковный совет (ВЦС) Русской православной церкви, став первой женщиной в составе ВЦС.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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