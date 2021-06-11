Путин наградил сотни медиков и сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с пандемией

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями и орденами сотни врачей, медсестер и других медработников, а также сотрудников Роспотребнадзора из разных регионов России за большой вклад в борьбу с пандемией. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Так, с формулировкой "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга", орденом Пирогова отмечены 21 сотрудник различных медучреждений, некоторые из которых - посмертно, а медалью Луки Крымского - почти семь десятков медиков. Еще нескольким врачам и медсестрам присуждены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени или звания "Заслуженного работника здравоохранения РФ".

Кроме того, "за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции" орденом Пирогова награждены более 180 человек, в основном - сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии, и еще около 80 их коллег удостоились медали Луки Крымского.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден научный руководитель Института гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Валерий Ракитский, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - гендиректор Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Александр Троицкий, еще несколько человек удостоились медалей Луки Крымского, званий "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.