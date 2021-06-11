Истории о темнокожих, индейцах и злоупотреблениях полиции в США удостоились "Пулитцеров"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Пулитцеровская премия за лучший национальный репортаж в 2020 году досталась изданиям The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за серию написанных в жанре журналистского расследования материалов об использовании полицией собак в качестве оружия, в том числе против невинных граждан. Лауреаты премии были объявлены в ходе онлайн-трансляции в пятницу.

Портал BuzzFeed получил Пулитцеровскую премию за международный репортаж за серию материалов, посвященных политике китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзяне. За освещение местных новостей награду получила флоридская газета The Tampa Bay Times, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

Награду за лучшую художественную книгу получила Луиза Эрдрич за роман "Ночной сторож", посвященной борьбе индейцев в 1950-х годах за остатки своих земель, откуда их пытаются выселить. Премии за лучшую биографию удостоилась книга The Dead are arising ("Мертвые восстают") Лес и Тамары Пейн о борце за гражданские права Малькольме Иксе, за лучшую документальную книгу - исследование Дэвида Цуккино "Ложь Вилмингтона" об истории движения сторонников превосходства белой расы в Соединенных Штатах.

Пулитцеровская премия ежегодно вручается в Нью-Йорке, однако в этом году сопровождающие ее мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Как планируется, прием для лауреатов состоится осенью этого года.