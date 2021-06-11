Генсек ООН считает недостаточными усилия G7 по борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) предпринимают недостаточно усилий для борьбы с пандемией коронавируса, хотя и объявили о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге для прессы генсек ООН Антониу Гутерриш, прибывший в качестве гостя на саммит "семерки", проходящий в английском графстве Корнуолл.

"Учитывая ситуацию, еще несколько недель назад нельзя было представить, что это станет реальностью. Поэтому мы всесторонне приветствуем такой шаг, - сказал Гутерриш в ответ на просьбу прокомментировать заявление британского правительства о том, что G7 предоставит другим странам не менее 1 млрд доз вакцин. - При этом, как я уже говорил в начале выступления, совершенно очевидно, что нам необходимо больше, чем это. Недостаточно двусторонних форм поддержки и инициатив отдельных стран. Нужны согласованные усилия, и поэтому нам необходим глобальный план вакцинации".

Гутерриш пояснил, что все страны, занимающиеся разработкой и производством действенных вакцин, должны создать специальную рабочую группу, которая выработает и гарантирует воплощение в жизнь такого плана. Он также призвал компании, производящие вакцины, поделиться необходимыми для этого знаниями и технологиями. По словам генсека, при отсутствии глобальной программы действий в беднейших государствах мира "вирус будет распространяться со скоростью лесного пожара".

Ранее в интервью газете The Times Гутерриш также раскритиковал развитые страны за до сих пор не выполненное обещание привлекать $100 млрд в год на адаптацию к изменению климата. По его словам, из-за этого в мире ощущается и недоверие к обязательствам государств G7 свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Он подчеркнул необходимость "гарантировать, что страны с развивающейся экономикой также смогут взять на себя подобные обязательства".

Председательствующая в этом году в G7 Великобритания проводит очный саммит лидеров стран международного клуба с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем принимают участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в республике будет участвовать в заседаниях в удаленном режиме.