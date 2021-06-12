Эксперт: итоги переписи населения покажут, как пандемия изменила образ жизни россиян

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Итоги Всероссийской переписи населения 2021 года покажут, как пандемия коронавируса и карантинные меры изменили образ жизни россиян. Об этом сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Итоги этой переписи будут, пожалуй, одними из самых ожидаемых за всю историю, ведь мы получим уникальную возможность увидеть, как страна переживает максимально необычные по своей природе кризисные явления, с которыми столкнулся мир: пандемию и карантинные меры. Из полученных цифр сложится динамичная картина, демонстрирующая, как изменился образ жизни россиян после 2010 года", - заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, результаты переписи также помогут увидеть, какое количество россиян перебралось жить из города в сельскую местность, как изменилась маятниковая миграция, произошла ли оседлость и изменились ли структуры рынка труда и образования.

На сегодняшний день самые полные и свежие данные о структуре и количестве российских домохозяйств содержатся в итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Тогда было зафиксировано увеличение числа домохозяйств до 54,6 млн - прирост с момента проведения переписи 2002 года составил 1,9 млн. Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, только чуть менее половины - 44%, или 17,9 млн, - имели детей моложе 18 лет.

По последним данным, большинство российских домохозяйств - 41,2 млн - проживало в городе. При этом в сельской местности этот показатель составлял 13,4 млн.

Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Как отмечали в Росстате, ведомство готово провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября, проект постановления правительства будет внесен Минэкономразвития в ближайшее время.