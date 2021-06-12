Космонавты поздравили жителей РФ с Днем России с борта МКС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили с орбиты соотечественников с Днем России.

"С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас - это самое родное место на Земле", - сказал Дубров в поздравлении, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Новицкий отметил, что все жители страны чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями. "Эта невидимая, но очень прочная нить, соединяет все поколения", - считает космонавт. При этом он добавил, что Россия богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми.

"Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас, с Днем России", - сказал Дубров.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Новицкий и Дубров будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР.