Создатели вакцины от коронавируса получили рыцарские титулы от Елизаветы II

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию британской вакцины от нового коронавируса, получила рыцарский титул от Ее Величества Елизаветы II. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу вечером британским правительством, по решению королевы Гилберт стала дамой-командором ордена Британской империи (это вторая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании).

Высокой чести удостоился также глава научной Группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард, руководивший испытаниями препарата, производство которого развернула шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca. Рыцарский титул получила также бывшая глава целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем, отвечавшая за государственную программу закупок вакцин от коронавируса. Орденом Британской империи были отмечены и заслуги профессора Оксфордского университета Питера Хорби, который руководит масштабным клиническим исследованием Recovery, изучающим действенность различных методик лечения коронавирусной инфекции. Хорби и его коллеги подтвердили эффективность кортикостероида дексаметазона и иммунодепрессанта тоцилизумаба при лечении пациентов с тяжелыми формами заболевания.

Орденами различных степеней были также отмечены заслуги десятков британцев в сферах здравоохранения, культуры и искусства, спорта, благотворительности, а также в других областях. Среди них: эстрадный исполнитель Энгельберт Хампердинк, бывший тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон, шотландская певица Лулу, актер Джонатан Прайс, который сыграл Папу Римского Франциска в фильме "Два Папы" (The Two Popes, 2019) и будет исполнять роль скончавшегося в апреле супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в пятом сезоне сериала "Корона" (The Crown).

По традиции список лауреатов государственной награды публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. В прошлом году из-за пандемии коронавируса оглашение "летнего" списка было перенесено на первую половину октября.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - дедом Елизаветы II. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем - командоры, и, наконец, рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой "сэр" (у мужчин) и "дама" (у женщин).