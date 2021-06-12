Посол РФ в Ливане вручил молодым соотечественникам благодарственные письма главы МЧС

БЕЙРУТ, 12 июня. /ТАСС/. Пятнадцать волонтеров из числа молодых соотечественников в Ливане получили в пятницу благодарственные письма от главы МЧС России Евгения Зиничева. Как сообщает корреспондент ТАСС, все они помогли сводной группировке МЧС выполнить миссию по ликвидации последствий взрыва в морском порту Бейрута в августе 2020 года.

Церемония прошла в Российском центре науки и культуры (РЦНК), благодарственные письма от главы МЧС вручил волонтерам посол России в Ливане Александр Рудаков. В них указывается, что 10 юношей и пять девушек показали "высокий профессиональный уровень при оказании содействия сводной группировке МЧС в проведении в период с 5 по 15 августа 2020 года мероприятий чрезвычайного гуманитарного реагирования на территории Ливанской Республики". "Хотелось бы отметить вашу активную гражданскую позицию, самоотверженную работу, неравнодушие к чужому горю, неоценимую помощь, оказанную российским спасателям и медикам в поисках пропавших людей", - написал в своем письме волонтерам глава МЧС Евгений Зиничев.

Помимо отряда "Центроспас" в Бейруте работали мобильный госпиталь и лаборатория. Российским спасателям выделили самый трудный участок рядом с наполовину разрушенным элеватором. "Это был незабываемый опыт, - рассказал ТАСС волонтер Надим Хаммуд. - Мы помогали трем бригадам, разборка завалов продолжалась непрерывно, все 24 часа, в координации с ливанской армией и Красным Крестом". По его словам, российские спасатели оказались "не только профессионалами своего дела, но и очень приятными в общении людьми". "Между ними и ливанскими военными сразу установились дружественные контакты и взаимопонимание, что очень помогло в дальнейшей работе, - подчеркнул Хаммуд. - Бойцы отряда МЧС к тому же использовали современное техническое оборудование".

Супруга волонтера София, по образованию ветеринар, помогала группе врачей МЧС. "В день приходило много раненых людей, им нужно было делать перевязки, рук не хватало, поэтому мы работали не только переводчиками, но и санитарами", - сказала София, которая также получила благодарственное письмо.

Концерт ко Дню России

После церемонии на сцене РЦНК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Как сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, соотечественники соскучились по таким массовым общественным мероприятиям. "Все предыдущие выступления танцевальных и вокальных ансамблей российской диаспоры в Ливане из-за пандемии коронавируса проходили в онлайн-формате, - отметил он. - Понятно, что мы не могли сразу разместить в зале всех желающих, зрители рассаживались с учетом социальной дистанции".

Танцевальные композиции "Калинка" и "Барыня", исполненные юными артистами студии народного танца "Катюша" под руководством Елены Корецкой, были встречены аплодисментами. Со сцены прозвучали стихотворения о России Юрия Визбора, Вячеслава Сергеечева и Владимира Гудинова в исполнении семьи Семаан: Натальи, Людмилы и Александра.

Песню "Ах, эти тучи в голубом" из кинофильма "Московская сага" исполнила студентка Элиза Сахмарани, а солистка театра песни "Любава" Татьяна Беайни порадовала зрителей песней "Гляжу в озера синие" из телесериала "Тени исчезают в полдень". Изюминкой концерта стало выступление ливанского поэта, композитора и певца Жака Хелу, который поздравил собравшихся в зале россиян песней "Добро пожаловать в Москву!" собственного сочинения.