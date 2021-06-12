{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День России

Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России

На видео, которое сопровождается фразой "С Днем России", актриса предстала в кокошнике

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видеопоздравление с Днем России, которое в пятницу разместило посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter.

"Россия для меня - тоже Родина. Я вас люблю!", - сказала актриса на русском языке. На видео, которое сопровождается фразой "С Днем России", Орейро предстала в кокошнике.

Орейро не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов, а также она записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон") Булата Окуджавы. В июне 2020 года в интервью ТАСС Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.

Теги
РоссияДень России
День России
Празднование Дня России началось на Дальнем Востоке
В течение дня во всех крупных городах округа состоятся фестивали национальных культур, спортивные соревнования, концерты
Читать полностью