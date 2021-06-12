Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видеопоздравление с Днем России, которое в пятницу разместило посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter.
"Россия для меня - тоже Родина. Я вас люблю!", - сказала актриса на русском языке. На видео, которое сопровождается фразой "С Днем России", Орейро предстала в кокошнике.
Saludo por el Día de #Rusia de Natalia Oreiro, cantante y actriz @mae_rusia@SilvanaJarmoluk#RussiaDay #Russia1Love, #DiadeRusia #Rusia1Amor #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gf2Khmbi5z— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 12, 2021
Орейро не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов, а также она записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон") Булата Окуджавы. В июне 2020 года в интервью ТАСС Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.