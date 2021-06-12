Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видеопоздравление с Днем России, которое в пятницу разместило посольство РФ в Аргентине на своей странице в Twitter.

"Россия для меня - тоже Родина. Я вас люблю!", - сказала актриса на русском языке. На видео, которое сопровождается фразой "С Днем России", Орейро предстала в кокошнике.