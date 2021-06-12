В кабмине назвали спорными некоторые положения законопроекта о запрете шума в домах ночью

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Некоторые формулировки в принятом Госдумой в первом чтении законопроекте о запрете на нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время носят оценочный характер, их применение может привести к спорным ситуациям. Об этом говорится в официальном отзыве правительства на данную инициативу (текст есть в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что законопроект обязывает собственников следить за соблюдением прав и законных интересов остальных жильцов любыми лицами, допущенными в принадлежащее собственникам помещение. "При этом представляется неясным механизм реализации собственником вышеназванных обязанностей, а также порядок осуществления государственного и муниципального контроля за их выполнением", - сказано в отзыве.

Кроме того, указывают в правительстве, законопроект "содержит ряд формулировок, носящих оценочный характер (например, "явно слышны", "явно ощущается", "обычная ходьба"), что затрудняет применение соответствующих правовых норм". Также из законопроекта следует, что звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека, не считаются нарушением тишины. "Вместе с тем разграничение между собой звуков, относящихся к обычной жизнедеятельности, может повлечь за собой появление спорных ситуаций, порядок урегулирования которых в законопроекте отсутствует", - констатируют в кабинете министров.

Согласно законопроекту, собственники при необходимости проведения шумных работ должны уведомить об этом других жильцов путем размещения уведомления в общедоступных местах. Однако, указывают в правительстве, срок размещения таких объявлений авторами инициативы не определен. В кабмине также рекомендовали разработчикам соотнести положения законопроекта с установленными уполномоченными органами правилами пользования жилыми помещениями, включая СанПиН, в которых прописаны допустимые уровни шума.

В целом правительство поддержало законопроект, но "при условии его доработки с учетом замечаний".

О законопроекте

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 8 июня, его авторами выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия". Жилищный кодекс предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение.

Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах. Временной интервал, в течение которого не допускается шум, будет устанавливаться законом субъекта РФ. Законопроект был концептуально поддержан комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, однако также при условии его значительной доработки.