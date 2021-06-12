В Крыму ко Дню России создали гигантский пейзаж в цветах триколора вдоль трассы "Таврида"

ТАСС, 12 июня. Настенная роспись площадью 429 кв. м, выполненная в цветах российского триколора, появилась в Крыму вдоль федеральной трассы "Таврида" под Севастополем, сообщили в пресс-службе одноименного арт-кластера. Создание росписи приурочено ко Дню России, а в центре пейзажа изображена девушка с маками, по замыслу художников олицетворяющая "современный образ русской души".

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"Гигантская настенная роспись в цветах государственного флага России украсила федеральную трассу "Таврида" в Крыму. Художники арт-кластера "Таврида" создали посвященный Дню России мурал на подпорной стене на 265-м километре трассы, под Севастополем <...> Пейзаж площадью 429 квадратных метров передает образы крымской природы: белый цвет триколора - это белые облака, синий - море, красный - поле цветущих маков. Художники команды Desarte365 изобразили также силуэты гор, в которых угадываются очертания известных крымских вершин", - говорится в пресс-релизе арт-кластера.

Арт-объект создавался в течение пяти дней, при его подготовке художники использовали более 25 оттенков цветов российского триколора. "Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Чтобы передать красоту природы Крыма, творцы использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цвета", - сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Масштабный стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", - тогда вдоль трассы "Таврида" создали пять первых муралов. В нынешнем году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером "Таврида" совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством "Росавтодор".