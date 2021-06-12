Комсомольск-на-Амуре в День города получил 40 млн рублей на благоустройство

ХАБАРОВСК, 12 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края дополнительно направили 40 млн рублей Комсомольску-на-Амуре на обустройство сквера со стелой "Город трудовой доблести" в качестве подарка на 89-ю годовщину со дня основания города, которая празднуется в субботу, в День России. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"В качестве подарка ко Дню города краевые власти выделили дополнительно 40 млн рублей на работы по благоустройству одной из общественных территорий, на которой будет размещена стела "Город трудовой доблести". Предварительно в качестве такой площадки администрацией города Юности предложен сквер трудовой славы, который находится в центре города", - говорится в сообщении.

В мае президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести", звания удостоился и Комсомольск-на-Амуре.

"Город Юности с уверенностью смотрит в будущее. При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина нас с вами ждут новые успехи и новые свершения. Вместе мы сделаем Комсомольск-на-Амуре еще лучше, еще краше", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который принял участие в торжествах в День города.

Он отметил, что люди сами должны выбрать место для установки стелы "Город трудовой доблести", а также определить ее внешний вид. "Может быть, провести конкурс среди молодых архитекторов. Мы так делали уже в Хабаровске по нескольким общественным местам. Думаю, комсомольчане откликнутся, очень много талантливых людей здесь живет", - сказал Детярев. Голосование он предложил провести на электронном ресурсе "Голос 27", где за последний год состоялось общественное обсуждение более 60 проектов.

Во время праздничных мероприятий глава региона также вручил паспорта 17 юным комсомольчанам, которым исполнилось 14 лет. Кроме этого, он наградил представителей трудовых династий и вручил памятные знаки "За супружеское долголетие" пяти парам из Комсомольска-на-Амуре, прожившим вместе более 50 лет.

День России в Хабаровском крае

В регионе масштабно отмечают День России. В городах и поселках проходят праздничные концерты, народные гуляния, флешмобы. В краевой столице днем на Комсомольской площади прошел фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае, "Карагод". В мероприятии приняли участие творческие коллективы региона, в том числе фольклорно-этнографические мастерские, оркестры и ансамбли народной музыки, хоры народной песни и солисты. На Комсомольской площади также открылась ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Там можно найти изделия, выполненные в национальном стиле из бересты, кожи. В большом ассортименте - панно, вышивка, национальные костюмы и обувь, украшения из бисера и натурального камня, глины, дерева.