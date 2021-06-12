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День России

Глава МИД Латвии поздравил россиян с Днем России

Эдгарс Ринкевичс пожелал "развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего"

РИГА, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу поздравил россиян с Днем России. Свое поздравление глава МИД опубликовал на русском языке в Twitter.

"Поздравляю российский народ с Днем России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал руководитель внешнеполитического ведомства республики.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году. С 1992-го праздник отмечается 12 июня.

Теги
ЛатвияРоссияДень России
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