Глава МИД Латвии поздравил россиян с Днем России

РИГА, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу поздравил россиян с Днем России. Свое поздравление глава МИД опубликовал на русском языке в Twitter.

"Поздравляю российский народ с Днем России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал руководитель внешнеполитического ведомства республики.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году. С 1992-го праздник отмечается 12 июня.