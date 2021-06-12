Турчак призвал помнить уроки гражданской войны и не допустить повторения подобных событий

ТАСС, 12 июня. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал россиян учесть уроки гражданской войны, отголоски которой ощущаются и в настоящее время, и не допустить повторения подобных событий.

"В истории нашей страны было немало драматичных и, к сожалению, кровавых периодов, к которым спустя 100, а то и больше лет нет однозначного отношения. Одной из таких страниц нашей истории, безусловно, является гражданская война, война братоубийственная, и оттого особенно жестокая, разделившая страну на два непримиримых лагеря, эхо которой было слышно спустя десятилетия, и отголоски которой мы ощущаем порой даже сегодня", - заявил он в субботу, возлагая цветы к памятнику "Сыновьям России, воевавшим в гражданскую войну" в Севастополе.

По мнению секретаря генсовета единороссов, можно "долго спорить, кто тогда был прав и что было бы, если бы победили не одни, а другие". "Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Пришло время понять и примириться, отдать дань памяти тем, кто боролся - каждый со своей стороны - за лучшее будущее нашей страны, и всегда помнить о тех событиях, чтобы такое никогда больше не могло повториться", - подчеркнул Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Россия - многонациональное, многоконфессиональное государство, "но важны не столько наши различия, сколько то, что нас объединяет: язык и история, богатейшее культурное наследие, традиционные духовные ценности, стремление к правде и справедливости", уверен он. "А еще мы все любим Россию со всеми ее достоинствами и недостатками и гордимся ею. Она у нас такая одна. С Днем России! Мира, добра и благополучия вам", - заключил секретарь генсовета "Единой России".