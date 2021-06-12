Путин в Кремле награждает лауреатов госпремий и Героев Труда

Указ о присуждении госпремий за 2020 год был подписан президентом РФ 9 июня, о присуждении звания Героев Труда нынешним лауреатам - в конце апреля.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу в Кремле вручает государственные премии за 2020 год и награждает Героев Труда. Торжественное мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и приурочено ко Дню России.

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Среди обладателей государственных премий 2020 года - разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Они отмечены "за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2".

Также лауреатами премии стали Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров - они разработали методы реабилитации онкобольных, перенесших опухоли головного мозга и прочие виды злокачественных новообразований. Награда присуждена также физикам Борису Александрову и Валерию Запасскому, которые разработали методику спектроскопии спиновых шумов, позволяющую детально изучать структуру полупроводниковых материалов и улучшать их свойства.

Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства стали митрополит Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности удостоилась директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова, а госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили главе благотворительного фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой.

Герои Труда

Церемония награждения Героев Труда до пандемии обычно была приурочена к 1 Мая, однако уже второй год подряд она проводится в День России.

В апреле Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них - заместитель гендиректора - управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник одного из отделов "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист совхоза имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе Людмила Суслякова.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года.