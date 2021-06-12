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День России

Путин заявил, что благотворительность и волонтерство стали в России нормой жизни

Президент отметил, что это произошло в том числе благодаря работе лауреата государственной премии в области правозащитной деятельности Елены Тополевой-Солдуновой

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Благотворительность и волонтерская работа превратились в норму жизни в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

"Сегодня в нашей стране благотворительность, добровольчество стали нормой жизни", - сказал президент. Он подчеркнул, что это произошло в том числе благодаря работе лауреата государственной премии в области правозащитной деятельности Елены Тополевой-Солдуновой, которая избрала для себя миссию поддержки и развития гражданского общества более четверти века назад. Глава государства также отметил, что она стояла у истоков зарождения многих социальных и волонтерских инициатив, участвовала в создании правового поля для некоммерческих организаций.

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