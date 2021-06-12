Лауреаты госпремии Герзмава и Рукавишников пообещали не менее усердно продолжить работу

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Благотворное влияние на психосферу было и остается целью занятий искусством, признался народный художник России, скульптор Александр Рукавишников в субботу в ходе церемонии вручения Государственных премий РФ.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню России, прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

"Основной задачей любого вида искусства является благотворное влияние на психосферу планеты. Мы все знаем, какой оглушительный эффект производит на нас встреча с шедевром, будь то великая архитектура, музыка, книга, спектакль, фильм. Скульптура не является исключением в этом ряду, и я всегда помнил об этом. И обещаю, что впредь буду работать на очищение психосферы и в первую очередь психосферы нашей великой Родины", - заявил Рукавишников.

Скульптор удостоен Государственной премии за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи. "Мне очень приятно, что мой труд оценен так высоко. Это для меня нечаянная радость, как говорили раньше на Руси, - поделился лауреат. - Я благодарен всем, от кого это зависело".

Оперная певица, солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала лауреатом госпремии за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. "Я горжусь тем, что я народная артистка великой страны - России, народная артистка Республики Абхазия, где я родилась. И сегодня, получая Государственную премию из ваших рук, я с еще большей гордостью продолжу свой музыкальный путь, - обратилась певица к президенту РФ Владимиру Путину. - Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру".