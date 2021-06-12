Митрополит Иларион благодарен властям РФ за "разрушение стены" между церковью и обществом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что в России созданы уникальные условия для просветительской деятельности церкви. Об этом владыка сообщил во время награждения Государственной премией в области литературы и искусства в Большом Кремлевском дворце.

"Я хотел бы поблагодарить государственное руководство Российской Федерации за те уникальные условия для просветительской деятельности, которыми сегодня обладает церковь", - сказал митрополит.

Он напомнил, что сам "пришел в церковь в те годы, когда она была отделена глухими стенами от общества, от мира культуры от школы".

"Постепенно эти стены разрушаются. И недавно с вашей помощью мы разрушили еще одну стену - между традиционными конфессиями и университетом: отстояли право преподавать теологию в светских вузах", - пояснил Иларион.

Теология была признана научной специальностью в России осенью 2015 года. Первая защита кандидатской диссертации по теологии прошла в июне 2017 года: кандидатскую степень по этой дисциплине получил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел (Хондзинский).

Владыка также поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку его трудов и пообещал и далее служить церкви и стране.

Заслуги митрополита

Митрополит Иларион является автором более тысячи исторических, философских и богословских публикаций, а также переводов церковной литературы с греческого и сирийского языков, автором музыкальных произведений для хора и симфонического оркестра. Ведет просветительские программы на телевидении, имеет десятки церковных и светских наград, научные звания и ученые степени в ведущих мировых и российских вузах.

О премии

9 марта были объявлены лауреаты Государственной премии 2020 года в области литературы и искусства. Ими стали митрополит Иларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Как отмечалось в указе президента, они награждены соответственно за вклад в развитие отечественной культуры, российского и мирового оперного искусства, художественной культуры, а также за эстетическое воспитание творческой молодежи.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Свое название высшая российская награда унаследовала в 1992 году от госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Торжественная церемония вручения госпремий традиционно проходит в День России. Исключение российские власти вынуждены были сделать лишь в прошлом году - из-за пандемии. Президент также награждал лауреатов очно, однако саму церемонию пришлось перенести на 24 июня.