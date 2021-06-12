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Пандемия COVID-19

Медики выявили вспышку коронавируса в детском саду под Псковом

По оценке властей, в регионе темпы вакцинации в три раза меньше необходимых

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Медики выявили вспышку коронавируса в детском саду в городе Дно Псковской области, инфицированы воспитанники и воспитатель, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

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"Плюс 44 новых случая при 21 выздоровевшем. Выявлен новый очаг в детском саду "Теремок" в городе Дно, COVID-19 обнаружен у 5 детей и 1 воспитателя", - написал губернатор.

По оценке властей, в регионе темпы вакцинации в три раза меньше необходимых. Первым компонентом вакцин от коронавируса привились порядка 62,2 тыс. жителей Псковской области, что составляет около 16% от плана. По данным властей, порядка 55% всех вакцинированных жителей Псковской области - люди старше 60 лет. В регионе каждый третий житель является пенсионером: зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 323, 32 861 человек выздоровели, 430 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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