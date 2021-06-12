В регионах Сибири отметили День России фестивалями и концертами

ТАСС, 12 июня. День России в регионах Сибири отметили музыкальными фестивалями и флешмобами, связанными с российским флагом. Жители Красноярска познакомились с культурой коренных народов Сибири, в Алтайском крае собрались мастера народных промыслов из разных уголков страны, а в Омске активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили огромного воздушного змея в цветах российского триколора.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"На территории Успенского мужского монастыря Красноярска, начался юбилейный праздник цветов "Сибирский первоцвет", - сообщили ТАСС организаторы мероприятия из культурно-исторического центра, добавив, что фестиваль приурочен к Дню России. Он включает в себя мастер-классы по флористике, лекции и пленэры.

Также в городе проходит Всесибирский фестиваль национальных культур "Я люблю тебя, Россия!", где можно послушать горловое пение, игру на национальных музыкальных инструментах коренных сибирских народов, а также увидеть самобытные местные танцы. Завершатся праздничные мероприятия в Большом концертном зале краевой филармонии. где выступят хор Московского Данилова монастыря и Сибирский мужской хор с программой "Сказание о Русской земле". При этом зрители смогут услышать аутентичные песнопения из монастырских богослужений. Как отмечают организаторы мероприятий, все они проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничений.

Массовая тренировка и запуск воздушного змея

В Новосибирске праздник также отмечают музыкальным фестивалем. "Фестиваль "Моя Россия", который проходит под эгидой Министерства культуры РФ и правительства Новосибирской области. Идет концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирской области и Новосибирска, также организованы интерактивные площадки для всех отдыхающих в парке", - рассказала ТАСС организатор мероприятия Татьяна Важенина. Он пояснила, что в концерте принимают участие солисты Новосибирской филармонии, государственный ансамбль песни и танца "Чалдоны", также на Михайловской набережной реки Обь выступит финалистка отборочного тура конкурса детской песни "Евровидение-2020" и участница шоу "Голос. Дети" Софья Туманова. В завершение концерта его участники вместе исполнят гимн России.

В Алтайском крае крупнейшим праздничным мероприятием стал фестиваль на территории особой экономической зоны рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Он состоял из лекций по культуре различных народов, мастер-классов по традиционным промыслам, выступлений творческих коллективов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на фестиваль приехали мастера и коллективы из Вологодской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Томской областей, Забайкальского и Пермского краев, республик Башкортостан и Тува. В гала-концерте приняли участие 29 творческих коллективов.

В Кемерове возле ледового дворца "Кузбасс" прошла массовая тренировка 300 сибирских спортсменов по поднятию гири. А на площади у драмтеатра развернули 56-метровый российский триколор, после чего участники флешмоба исполнили гимн России. Флешмобом с запуском воздушного змея отметили День России молодые активисты в Омске. Раскрашенный в цвета российского флага змей шириной два метра запускали в небо 50 человек.