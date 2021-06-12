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День России

Герой Труда Антохин предложил назвать судно в честь исследователя Арктики Купецкого

Свою идею он озвучил на торжественной церемонии вручения государственных премий, получая медаль из рук президента Владимира Путина

ТАСС, 12 июня. Капитан-наставник одного из отделов "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин предложил назвать судно в честь исследователя Арктики Валерия Купецкого. Об этом он сказал на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

Медаль Героя Труда капитан ледокола Антохин получил из рук президента Владимира Путина.

"Я давно мечтаю, чтобы имя Валерия Купецкого носило бы одно из судов, которое постоянно работает в акватории Северного морского пути, или ледокол, или газовоз", - сказал Антохин.

Купецкий, по его словам, всю свою деятельность ратовал за круглогодичную навигацию. "В феврале этого года атомный ледокол "50 лет Победы" вместе с танкером арктического класса <...> в разгар арктической зимы проследовали от мыса Дежнева до Карского моря и дальше… Валерий Купецкий - это великий предсказатель", - сказал Антохин.

Он добавил, что мечтает поднять престиж работы на судах под российским флагом среди моряков и отметил важность вывоза отходов в арктических водах.

Валерий Николаевич Купецкий (1929-1999) - известный исследователь Арктики, доктор географических наук, почетный полярник, ветеран авиации Арктики, кавалер ордена "Знак Почета", длительное время возглавлял научно-оперативную группу Штаба морских операций восточного сектора Арктики.

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