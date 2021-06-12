В парке Победы в Казани открыли памятник воинам-интернационалистам

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Памятник погибшим при исполнении интернационального воинского долга, призванным из республики Татарстан, был открыт в парке Победы в Казани. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства республики.

"Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны. Именно этому служит открываемый сегодня мемориал воинам-интернационалистам. Символично, что мы открываем его в День России - главный государственный праздник нашей страны", - приводятся слова президента Татарстана Рустама Минниханова во время церемонии открытия.

Участники интернациональных миссий побывали в 20 странах и участвовали во многих боевых действиях. "В афганской войне участвовали более 11,5 тыс. уроженцев и жителей Республики Татарстан, 282 из них не вернулись домой, погибли", - отметил Минниханов.

Памятник носит название "После боя". О его создании впервые заговорили в 2017 году, когда к президенту республики обратились ветераны боевых действий с просьбой о реконструкции предыдущего памятника воинам-интернационалистам. В 2019 году был проведен общественный конкурс на лучший макет памятника, по его итогам был принят проект члена Союзов художников России и Татарстана Александра Кислова.

Кроме установки памятника по проекту Кислова была также создана мемориальная галерея из 22 гранитных стел с именами павших воинов-интернационалистов. 282 фамилии нанесены на плиты в соответствии с годом гибели.