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Гинцбург сообщил, что в Москве прививаются от коронавируса около 10 тыс. человек в день

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в городе можно прививать ежедневно 70-80 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек в день прививаются от коронавируса в Москве, заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"10 тыс. человек в Москве в день вакцинируются, [заммэра Москвы Анастасия] Ракова говорит, что она может и должна, соответственно, 70-80 тыс. вакцинировать, есть возможность", - сказал Гинцбург после церемония вручения госпремий в Кремле.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 175,3 млн человек, более 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 193 964 случая заражения, выздоровели 4 792 169 человека, умерли 126 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
Пандемия COVID-19
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