Порядка 1,2 тыс. деревьев высадили под Мурманском в честь Дня России

ТАСС, 12 июня. Волонтеры высадили 1,2 тыс. сеянцев сосны на территории Тайбольского лесничества в Мурманской области, всего в регионе в День России прошло четыре мероприятия по высадке деревьев во время международной акции "Сад памяти". Всего участники акции ко Дню России высадили порядка 30 млн деревьев, сообщила в субботу ТАСС пресс-служба оргкомитета акции "Сад памяти".

"Участники акции "Сад памяти" всей страной высадили ко Дню России уже 30 млн деревьев. В рамках международной акции "Сад памяти" <...> в Мурманской области сегодня проходят сразу четыре мероприятия. Наиболее масштабное - на территории Тайбольского участкового лесничества, где высаживают 1 200 сеянцев сосны. Новые деревья появляются и в городах - например, в Оленегорске у сквера Ветеранов войны и труда сажают сирень, увековечивая подвиг защитников Заполярья", - отмечается в сообщении.

Кроме того, высадка деревьев прошла в Заозерске на территории мемориального комплекса "Братская могила погибшим советским воинам 1941-1944 гг.", посвященного героическому экипажу скоростного бомбардировщика 137 авиаполка ВВС 14-й армии, погибшему в воздушном бою, в небе Заполярья 21 июля 1941 года, захороненному там же.

Всего на данный момент к акции "Сад памяти" присоединились уже 84 региона России и 46 стран. Международная акция организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы.