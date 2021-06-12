Открытием нового парка, концертами и кинопоказом отметили День России в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 июня. /ТАСС/. Парк мира, культуры и отдыха с мемориальным комплексом в честь героев войны и труда открыли в городе Баксан в Кабардино-Балкарии (КБР) в День России. В городах и районах региона проходят концерты с участием мастеров искусств региона, а в Нальчике демонстрируют фильм об Александре Невском.

Первый парк в одном из крупных городов Кабардино-Балкарии Баксане строили с 2015 года по нескольким госпрограммам с участием инвесторов, спонсоров и жителей города. На территории парка оборудованы шесть детских площадок, отведено большое место зеленым насаждениям и есть аллея славы, где установлены памятники Герою Советского Союза Василию Левченко и Герою Социалистического труда Ахъеду Шаову.

"Наша Кабардино-Балкария вносит огромный вклад в укрепление нашей страны, это трудолюбивые люди, которые умеют дружить, укрепляют наше многонациональное государство. Я уверен, пока ценности дружбы, взаимопонимания остаются в наших сердцах, у нашей страны - великое будущее <...> У нас не было бы возможности строить парки и скверы, создавать новые производства", - сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время церемонии открытия памятников.

Концерты и награждение лучших

В День России в Нальчике на площадях перед театрами и залами проходят праздничные концерты с участием мастеров искусств республики, торжества проходят также во всех городах и районах Кабардино-Балкарии. Вечером перед кинотеатром "Победа", под открытым небом состоится показ художественного исторического фильма "Александр Невский", который бесплатно демонстрировали в течение дня в других кинотеатрах. В ночное время здание Государственного Музыкального театра в Нальчике будет подсвечено в цвета российского флага.

Также глава региона вручил государственные награды более 80 гражданам республики, которые работают в различных отраслях. Так, высшей наградой региона - орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" награждены начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев, депутат парламента региона Владимир Кебеков, начальник Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России филиала Краснодарского университета МВД РФ Заурби Шхагапсоев.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть - в очном формате.