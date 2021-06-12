Более 10 тыс. активистов приняли участие в акциях МГЕР, посвященных Дню России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. активистов приняли участие в акциях, которые по всей стране провела Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) в честь Дня России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МГЕР.

"Активисты "Молодой гвардии "Единой России" 12 июня провели в 71 регионе акции, чтобы поздравить жителей городов с Днем России. Молодогвардейцы провели около 200 патриотических акций, в которых было задействовано почти 10 тыс. активистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, в поселке городского типа Омсукчан Магаданской области молодогвардейцы совершили восхождение и установили флаг России на одной из самых высоких сопок - Фестивальной, высота которой составляет 1,3 тыс. м.

В столице Забайкалья Чите активисты МГЕР растянули на главной площади города 40-метровый флаг России, а в Санкт-Петербурге более 1 тыс. молодогвардейцев и жителей города в футболках-триколорах выстроились в форме флага России. Кроме этого, "Молодая гвардия" провела в девяти регионах праздничные автопробеги, где было задействовано более 200 автомобилей и почти 1 тыс. человек.

"Сегодня мы отмечаем День России - день гордости за страну, день любви к Родине, праздник нашего народа! ''Бескрайний простор для мечты и для жизни'' - эти слова гимна сопровождают мысль о России. Я считаю, что нам - молодому поколению - в руки даны все возможности для того, чтобы развиваться самим и приумножать славу России в мире", - отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.