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День России

Государственный флаг подняли на Поклонной Горе в Москве в честь Дня России

В церемонии приняли участие Герои Труда
© Кристина Пушкина, Диана Туаева/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/ Торжественное поднятие государственного флага в честь Дня России состоялось в Москве у Музея Победы на Поклонной горе в присутствии граждан, получивших 12 июня звание Героев Труда, передает корреспондент ТАСС.

Кадеты, юнармейцы, суворовцы, участники движения "Волонтеры Победы", поисковики и курсанты военно-патриотического центра "Вымпел" в парадных формах стояли колонной на лестнице, ведущей от флага к площади у Музея Победы. Во время поднятия флага военный оркестр играл гимн России.

В церемонии приняли участие Герои Труда, среди них капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист совхоза имени Кирова (Ростовская область) Александр Бондаренко, машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе Людмила Суслякова, а также президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова, ставшая в 2020 году лауреатом государственной премии РФ в области благотворительной деятельности.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть - в очном формате.

Теги
РоссияДень России
Пандемия COVID-19
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