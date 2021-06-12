Кафе в парках Москвы будут работать 13-20 июня при соблюдении антиковидных мер

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Предприятия общественного питания и торговли смогут работать в московских парках 13-20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13-20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер", - сказал Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.

Так, с 13 по 20 июня не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Кроме того, с 13 по 20 июня в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск (за исключением обслуживания навынос).

При этом данные ограничения не касаются предприятий торговли, услуг и общественного питания. Таким образом, торговые центры, рынки, ярмарки выходного дня продолжат работать в прежнем режиме.