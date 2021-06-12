Волгоградские власти сняли ограничения с ресторанов и кафе, введенные из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи со стабилизацией эпидобстановки разрешили круглосуточную работу ресторанов, баров и кафе, а также посещения подростками торговых центров без родителей, сообщил в субботу оперштаб региона.

В связи с пандемией коронавируса в регионе с 13 октября 2020 года была запрещена работа ресторанов и баров с 23:00 мск до 6:00 мск, подросткам в ноябре запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

"Оперативный штаб Волгоградской области изменил ряд ограничительных мер для предупреждения распространения COVID-19 с 12 июня. Сняты ограничения с работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) с обслуживанием посетителей в зале в ночное время. Несовершеннолетние волгоградцы могут находиться в ТРК без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

В детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах разрешено проводить массовые мероприятия, но с обязательным соблюдением требования по количеству детей - из расчета один ребенок на 4 кв. м. Взрослые также могут посещать эти учреждения. Возобновляется и работа детских комнат в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и других предприятиях общественного питания, включая летние кафе.

При этом все ограничительные меры должны осуществляться с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил: социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции транспортных средств и контактных поверхностей, обработки рук антисептическими средствами, термометрии, добавили в оперштабе.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на субботу зарегистрировано 60 847 случаев заражения (плюс 88 за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечилось 58 020 человек (плюс 77 за сутки). В регионе зафиксировано 1 409 смертельных случаев от СОVID-19.