Фестиваль "Блогеры России" на юге страны посетили почти 14 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Блогеры России" состоялся в Ростове-на-Дону и Сочи, на площадке федеральной территории "Сириус". В общей сложности мероприятие посетили почти 14 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель организаторов.

"Все прошло прекрасно, в Ростове было 3 тыс. человек, в "Сириусе" 10,8 тыс. человек посетили фестиваль", - сообщил собеседник агентства. По его словам, несмотря на то, что фестивальная площадка в Ростове-на-Дону собрала меньше всего людей (среди городов, где проводился фестиваль), город весьма активно отреагировал на мероприятие.

В рамках фестиваля на площадках проходили встречи с известными блогерами, состоялись концерты, были оборудованы специальные фотозоны и зоны для съемок роликов для соцсетей. Кроме того, как сообщили на сайте администрации Сочи, в городе прошли танцевальный молодежный флешмоб "Россия. Движение. Жизнь" и квест-игра, а также ряд других мероприятий, приуроченных к Дню России. "Школьники в профильных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха присоединились ко всероссийским акциям "Окна России" и "Флаги России. 12 июня", - сообщили в горадминистрации.

Во всех четырех районах города-курорта также прошли мероприятия в рамках городской акции выходного дня "Гуляем по Сочи". Для любителей спорта утром состоялся легкоатлетический забег "Русская матрешка" и поход парусных яхт в акватории курорта.

"Блогеры России" - ежегодный всероссийский молодежный фестиваль, посвященный Дню России и Международному дню блогера. Впервые фестиваль прошел в 2018 году.