Бюст Достоевского открыли на Кипре в рамках празднований Дня России

НИКОСИЯ, 12 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Бюст классика русской и мировой литературы Федора Достоевского был открыт в субботу перед входом в Российский центр науки и культуры в Никосии ("Русский дом на Кипре") в рамках состоявшихся в этот день на острове празднований Дня России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Открывая этот бюст, который был подарен острову фондом "Созидающий мир", посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий напомнил о том, что указ о празднованиях в нынешнем году 200-летия писателя подписал президент России Владимир Путин. Дипломат назвал Достоевского "кладезем любви к России, который трудно переоценить", "человеком, который сформировал наше отношение к Родине", и привел в подтверждение этому несколько изречений писателя.

"Его заветы мы будем помнить всегда, и пусть этот бюст, расположенный почти в центре кипрской столицы, будет малой толикой уважения благодарных потомков к великому писателю, к великому человеку", - подчеркнул посол РФ.

В церемонии открытия бюста также приняли участие руководитель "Русского дома на Кипре" Алина Радченко, представитель фонда "Созидающий мир" Владислав Заренков (внук основателя фонда, российского предпринимателя и мецената Вячеслава Заренкова, также направившего участникам церемонии свое видеоприветствие) и автор бюста, скульптор Андрей Тыртышников.

"Сама по себе идея, конечно же, состояла в том, чтобы сделать классический портрет писателя, но при этом попытаться выразить бездонность восприятия им того мира, который он сам потом описывал. То есть ему нужно было закачать этот мир в себя, а потом излить его на страницы своих произведений", - пояснил автор свой замысел корреспонденту ТАСС. Тыртышников обратил внимание на том момент, что у изваяния Достоевского нет глаз - на их месте зияют пустоты. "Это как две черные дыры, которые засасывают все в себя", - разъяснил скульптор. По его словам, гениальный мозг Достоевского перерабатывал полученную информацию и отдавал ее читателю в форме произведений, ставших неотъемлемой составляющей мировой литературной классики.

Другие мероприятия

Открытие бюста стало лишь одним из многих мероприятий на Кипре, приуроченных ко Дню России. Утром в субботу, к югу от Никосии на территории Тамассоской и Оринийской митрополии прошли показательные выступления и соревнования, организованные велоклубом "Агиос Мнасон", а затем там же состоялся праздничный трехкилометровый велопробег, все участники которого получили в подарок футболки с символикой Дня России.

А затем в 19:00 (летнее кипрское время соответствует московскому) в центральной зоне отдыха в Никосии, примыкающей к главной столичной площади Элефтерия (Свободы), начался большой праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных артистов и коллективов, как кипрских, так и из РФ, в том числе победителей организованного на острове конкурса исполнения русских романсов. В начале этого концерта, положившего собой начало посткарантинных культурных мероприятий на общественных пространствах Кипра, торжественно прозвучал гимн России.