Фототур в местах обитания краснокнижного снежного барса запустят на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Тур "По следам снежного барса", во время которого туристы получат шанс сфотографировать краснокнижных ирбисов в дикой природе, запустят на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова.

"В этом году у нас запланирована апробация фототура. В следующем году, думаем, что туристы получат шанс снять снежного барса в дикой природе, в рамках фототура. Хочется добавить, что мы не даем 100% гарантии получения снимков", - сообщила Скоробогатова.

Маршрут тура будет проходить по большей части в охранной зоне заповедника, вдоль восточной границы. Тур называется "По следам снежного барса", но это не значит, что туристы в буквальном смысле будут идти по следам ирбиса. Маршрут будет проложен через участки, где барсы регистрируются фотоловушками, но таким образом, чтобы вмешательство в их жизнь было минимальным. "Главная идея проекта - привлечь внимание общественности к вопросу сохранения ирбисов", - подчеркнула собеседница агентства.

В Саяно-Шушенском заповеднике в 2016-2017 годах фиксировался только один снежный барс. В 2018 году началась программа по восстановлению численности вида. В заповедник, где обитал один барс по кличке Ихтиандр, привезли пару ирбисов из Таджикистана. Успех проекта зависел от появления у животных потомства. В 2020 году самка родила двух котят.

Снежный барс - один из редчайших представителей семейства кошачьих, внесен в Красные книги всех рангов. В России численность снежного барса составляет не более 100 особей. Заповедник Саяно-Шушенский - историческое место обитания ирбиса и северная граница его российского и мирового ареала.