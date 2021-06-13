Перекрытую из-за паводков дорогу открыли для движения транспорта в Туве

КЫЗЫЛ, 13 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по автомобильной дороге Кызыл - Сарыг-Сеп в республике Тыва, которая ранее была перекрыта из-за паводка, возобновлено. Дорога связывает столицу республики с Каа-Хемским и Тоджинским районами, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Возобновилось движение транспорта по автодороге Кызыл - Сарыг-Сеп, связывающей столицу республики с Каа-Хемским и Тоджинским районами, которая была перекрыта из-за паводка", - говорится в сообщении.

В конце мая в район перекрытой дороги были направлены горные мотострелки Центрального военного округа для помощи местному населению и властям в ликвидации ЧС из-за паводков. Сообщалось, что помощь будет заключаться в перевозке граждан по пересеченной местности, а также отсыпке береговой зоны и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Кызыле.

Сложная паводковая ситуация в Туве сложилась из-за обильных ливневых дождей и таяния снега в горах. В Кызыле, Кызыльском, Каа-Хемском и Тоджинском районах действуют режимы ЧС муниципального характера.