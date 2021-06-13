Детей из трех лагерей в Приангарье отправят домой из-за выявления у сотрудников COVID-19

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Положительные тесты на коронавирус получили сотрудники трех летних лагерей в Иркутской области, находившиеся в контакте с ними дети будут досрочно отправлены домой. Об этом в воскресенье в Instagram сообщил глава области Игорь Кобзев.

"В "Здоровье" положительные тесты на коронавирус получили несколько работников. Наша главная задача - предотвратить распространение инфекции. Поэтому при первых же выявленных случаях, как и планировалось, принимаются решения о вывозе всех контактных детей и взрослых. Сезон прекращен досрочно", - написал Кобзев об одном из случаев.

В числе досрочно завершивших сезон лагерь "Звездный" в Ангарском городском округе, где положительный тест на коронавирус получил вожатый. Также в списке частный лагерь спорта и отдыха "Эдельвейс" в поселке Ангасолка, где коронавирус подтвердился у трех работников. Находившиеся в контакте дети будут направлены домой, вывозить их начнут 14 июня.

Как добавил Кобзев, в регионе работают 714 оздоровительных лагерей, где отдыхают более 51,8 тыс. детей. Ведется ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки, проводятся тестирование и термометрия.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 13 июня в Иркутской области подтверждено 71 439 случаев заражения коронавирусом (+113 за сутки). Выздоровели 69 413 (+77 за сутки) человек, умерли 2 649 (+6 за сутки) человек.