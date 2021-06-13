В Псковской области выявили очаг коронавируса среди сотрудников завода "Микрон"

ТАСС, 13 июня. Специалисты зафиксировали новый очаг коронавируса в Псковской области. Заболели 12 сотрудников завода "Микрон", сообщил в воскресенье в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

"Зафиксирован новый очаг на заводе "Микрон" в Великих Луках. COVID-19 выявлен у 12 работников. Всего на контроле Роспотребнадзора два очага", - говорится в сообщении.

Ранее вспышку коронавируса выявили в детском саду в городе Дно Псковской области, где заразились пять детей и воспитатель. По оценке властей, вакцинация в регионе идет в три раза более медленными темпами, чем это необходимо. Первым компонентов привились более 62 тыс. человек, что составляет примерно 16% от плана.

Всего за сутки в регионе выявили 45 новых случаев заражения, за все время пандемии зафиксировали 38 368 фактов заболевания. Выздоровели 32 876 человек, умерли - 430. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.