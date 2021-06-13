Власти Владимирской области окажут помощь жильцам дома в Александрове, где произошел пожар

ТАСС, 13 июня. Власти Владимирской области окажут финансовую помощь в решении вопроса размещения жильцов дома в Александрове, в котором в субботу произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин в соцсети "ВКонтакте".

"Дал поручение составить смету на ремонт помещений маневренного фонда, в который переедут люди, пока проводится капремонт их дома или готовится расселение <…> Область финансово поддержит район, чтобы ускорить решение проблем", - говорится в сообщении.

Так, решение о расселении жильцов или проведении капремонта дома будет принято после экспертиз, ориентировочно, в среду. Губернатор также распорядился, чтобы контрольный комитет и региональный департамент соцзащиты проследили за полнотой и своевременностью оказания людям всей полагающейся от государства и органа местного самоуправления помощи.

12 июня в многоквартирном жилом доме на улице Маяковского в городе Александрове произошел крупный пожар на площади 900 кв. м. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного дома по всей площади. Из дома было эвакуировано 86 человек, в том числе 10 детей. Погибших и пострадавших нет.