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Правительство выделило на борьбу с лесными пожарами более 2,7 млрд рублей

Деньги получат 25 регионов с наиболее сложной в плане лесных пожаров ситуацией

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,7 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Более 2,7 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Большая часть средств - 1,9 млрд рублей - пойдет непосредственно на ликвидацию возгораний. Деньги получат 25 регионов страны с наиболее сложной в плане лесных пожаров ситуацией", - говорится в сообщении.

Остальные средства направят на мониторинг пожарной опасности в лесах, организацию наблюдения на земле и с воздуха.

Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 10 июня.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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