Губернатор Астраханской области рассказал о состоянии девочки, пострадавшей во время бури

АСТРАХАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в мае от падения дерева во время пылевой бури в Астраханской области и транспортированная в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, переведена из реанимации в обычную палату. Об этом в воскресенье в Instagram сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Девочка Юля, которая пострадала из-за упавшего дерева во время бури, в столичной клинике переведена из реанимации в обычную палату. Сейчас она получает лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при участии лучших специалистов детской медицины", - написал Бабушкин.

Врачам удалось добиться улучшения состояния ребенка: девочка понимает речь, приподнимается в кровати, выполняет простые инструкции. Но ее состояние по-прежнему оценивают как тяжелое. "Рядом с девочкой ее отец. Надеемся на лучшее", - добавил губернатор.

19 мая в Астраханской области резко поднялся ветер, прошла пылевая буря. Из-за непогоды в Икрянинском районе региона на 11-летнюю девочку упал тополь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, почти 10 дней она находилась в коме.