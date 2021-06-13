Главу Кисловодска ввели в искусственную кому

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Глава города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александр Курбатов после операции введен в состояние искусственной комы. Вся необходимая медицинская помощь ему была оказана вовремя, сообщил в воскресенье губернатор края Владимир Владимиров.

Операцию Курбатову провели после тяжелой травмы головы, полученной после падения с электросамоката. ЧП произошло в субботу днем в городе-курорте Кисловодске, в реанимацию мэр был доставлен без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Ранее в пресс-службе администрации города журналистам сообщили, что для помощи местным специалистам в Кисловодск прибыла дополнительная бригада врачей из Ставрополя и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Состояние мэра удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым.