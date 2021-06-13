Попова заявила, что российская эпидемическая наука очень востребована в зарубежных странах

"Хотела бы отметить, что российская наука, эпидемиологическая, микробиологическая, которая сегодня на переднем фронте, на переднем плане, и к которой прислушиваются коллеги и эксперты из разных стран, очень востребована в тех странах, где такой научной базы нет", - сказала она в ролике, опубликованном на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

По словам Поповой, экспорт технологий противодействия эпидемии и других научных знаний является потенциалом России. В нем заинтересованы зарубежные коллеги, с которыми сейчас выстраиваются отношения. "И, конечно, мы готовы делиться этими знаниями и навыками для того, чтобы защитить жизнь людей и в РФ, и в ближайшем зарубежье, и в дальних странах", - заключила она.