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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что российская эпидемическая наука очень востребована в зарубежных странах

По словам главы Роспотребнадзора, экспорт технологий противодействия эпидемии и других научных знаний является потенциалом России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российская эпидемическая наука очень востребована в зарубежных странах, где нет подобной научной базы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Хотела бы отметить, что российская наука, эпидемиологическая, микробиологическая, которая сегодня на переднем фронте, на переднем плане, и к которой прислушиваются коллеги и эксперты из разных стран, очень востребована в тех странах, где такой научной базы нет", - сказала она в ролике, опубликованном на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

По словам Поповой, экспорт технологий противодействия эпидемии и других научных знаний является потенциалом России. В нем заинтересованы зарубежные коллеги, с которыми сейчас выстраиваются отношения. "И, конечно, мы готовы делиться этими знаниями и навыками для того, чтобы защитить жизнь людей и в РФ, и в ближайшем зарубежье, и в дальних странах", - заключила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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